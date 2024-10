Mit der Region verwurzelt

Neben der Umwelt und den zufriedenen Kund*innen liegen Paul Oellers in besonderer Weise die Menschen in seiner rheinischen Heimat am Herzen. So ist er bei gemeinnützigen Projekten gerne mit Produktspenden zur Stelle oder unterstützt regionale Kundschaft mit Einkaufsvorteilen. Sein rund 30-köpfiges Team freut sich über individuelle Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Förderung von persönlicher und fachlicher Weiterentwicklung. „Auch zukünftig wird es immer unser Anspruch sein, Wirtschaftlichkeit, gesellschaftliche Verantwortung und handwerkliches Qualitätsversprechen miteinander in Einklang zu bringen“, betont Paul Oellers.