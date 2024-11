Salonfähig geworden

Immer beliebter werden extragroße Formate, die schnell einmal Abmessungen von 120 mal 278 Zentimetern erreichen. Der Grund dafür ist schnell gefunden: Zum einen schreitet die Verlegung rascher voran, zum anderen schafft die geringere Anzahl der Fugen eine optisch durchgehendere Oberfläche. Außerdem gibt es einen klaren Trend zu Fliesen, die Materialien imitieren: Holz, Beton, Naturstein spiegeln sich in den verblüffend realistischen Oberflächen wider. Die Nachfrage dafür liegt im Wunsch der Konsumenten, eine gemütliche Wohnatmosphäre zu schaffen und die Fliesen entsprechend mit ebenfalls natürlichen Textilien und Teppichen zu kombinieren. Einen Wow-Effekt erlebt man auch in haptischer Hinsicht: Wenn es um die Wandgestaltung geht, wird es drei- oder sogar vierdimensional. Damit erreicht die Ornamentik eine ganz neue Ebene. Doch bei aller Freude über die ästhetischen Vorzüge arbeitet die Keramikindustrie fleißig an nachhaltigen Konzepten, zu denen einerseits dünnere Fliesen mit weniger Material und andererseits der immer häufigere Einsatz von Recyclingmaterial, das schließlich in neue Fliesen einfließt.