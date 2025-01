In der Recyclinganlage lassen sich dank einer speziellen Technologie alte Vinyl- und Linoleumböden verarbeiten – dies ist in dieser Form deutschlandweit nur hier möglich. Dabei ist es nicht entscheidend, ob es sich um Produktionsabfälle, Verlegereste oder ursprünglich fest verklebte, nach jahrelanger Nutzung wieder ausgebaute, Altbeläge handelt. Zukünftig werden in Troisdorf hauptsächlich Gerflor Produkte wiederaufbereitet. Dieser Ansatz ermöglicht es, die Qualität und den Recyclingprozess im Einklang mit den aktuellen unternehmenseigenen Umweltverpflichtungen und gesetzlichen Vorgaben vollständig zu kontrollieren. Im Sinne der Nachhaltigkeit will Gerflor jedoch auch externen Unternehmen und Verbänden die Möglichkeit bieten, die Recyclingkapazitäten im Rahmen eines „Lohn-Recyclings“ zu nutzen.