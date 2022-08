Was von 20. bis 23. September 2022 auf der glass technology live (gtl) gezeigt wird, ist wie immer ein gut gehütetes Geheimnis. Aber mit den glasstec on tour Video-Interviews lüften die Veranstalter ein bisschen den Vorhang. In exklusiven Einblicken sieht man die Vorbereitungen und die Arbeit der gtl-Macher*innen. Bei Besuchen der vier deutschen Technischen Universitäten in Darmstadt, Dortmund, Delft und Dresden spricht das glasstec-Team unter anderem mit Prof. Ulrich Knaack, Prof. Jens Schneider, Jun.-Prof. Jutta Albus, Ate Snyder, Prof. James O´Callaghan, Prof. Silke Tasche und Prof. Bernhard Weller, die Details zur gtl 2022 verraten.

Die Videos findet man auf der glass technolgy live Seite.

(bt)