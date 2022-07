Persönliche Begegnungen und Networking, Lösungen finden und Produkte ausprobieren, Weiterbildung und die Diskussion aktueller Branchenthemen standen beim Fachmesseverbund Holz-Handwerk und Fensterbau Frontale im Vordergrund: Das Messeduo meldete sich mit einer „Summer Edition“ zurück, an der 708 Aussteller*innen aus 33 Ländern teilnahmen. An vier Tagen informierten sich rund 28.500 Fachbesucher*innen aus über 100 Ländern über die neuesten Trends in der Holzbe- und -verarbeitung sowie im Fenster-, Türen- und Fassadenbau. An die Rekordzahlen der letzten regulären Ausgabe des Messedoppels „vor Corona“, das vom 21. bis 24. März 2018 stattfand, war man damit allerdings weit entfernt: Damals tummelten sich während der vier Messetage mehr als 110.000 Besucher*innen in Nürnberg, mit 1.329 Aussteller*innen aus 42 Ländern wurde ein einmaliger Rekordwert hingelegt. Dennoch ist das Fazit ein sehr positives. Bei den Anwesenden überwog die Freude, dass die Messe trotz der widrigen Umstände stattfinden konnte.