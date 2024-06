Stillstand gibt es auch bei Sikkens nicht, denn es sind die Lösungen, die am Ende zählen. „Wir arbeiten weiter an der Optimierung bestehender Systeme, setzen bei den lösemittelbasierten Lasuren auf die weitere Reduzierung von Lösemitteln und forcieren wasserbasierte Systeme im Innen- und Aussenbereich“, sagt Florian Lederhofer. „Lassen Sie mich dies am aktuellen Trend zu matten Oberflächen deutlich machen, dem wir mit unseren Eintopf-Systemen Cetol BL Natural Mat, Cetol HLS plus und Cetol BL Hydratol gezielt Rechnung tragen. Dank einer innovativen Rezeptur auf Wasserbasis schützt Cetol BL Natural Mat das Holz langanhaltend und stellt nach der Überarbeitung seine ursprüngliche Schönheit wieder her. Die innovative Nutri Protect Technology sorgt dafür, dass die Lasur tief in das Holz eindringt und es von innen stärkt. Die Dünnschichtlasur Cetol HLS plus erzeugt ein modernes, mattes Erscheinungsbild, zeichnet sich durch eine enorme Wetterbeständigkeit dank hoher Eindringtiefe sowie hohem UV-Schutz aus und punktet mit einem deutlich reduzierten Lösemittelanteil. Die wasserverdünnbare Imprägnierlasur Cetol BL Hydratol bietet optimalen Schutz vor Verwitterung und besticht gleichzeitig mit dezenter und natürlicher Oberflächenoptik. Das Produkt lässt sich sehr leicht verarbeiten und dringt optimal in das Holz ein.“