Es ist keine optische Täuschung, sondern wirklich echt: Der junge Eissalon Hello & Leo

in der Oberen Donaustraße 101 setzt in Sachen Interior ganz auf den Überraschungsmoment, wenn die Kundschaft das erste Mal das Geschäft betritt. Hier ist alles ganz in Schwarz-Weiß gehalten, aber ganz abgesehen davon spielt man hier mit einer verzerrten Wahrnehmung, denn alles, was man sieht, betrachtet man nur in zwei Dimensionen. Ein genialer Schachzug, denn jeder fühlt sich als Protagonist*in eines Comics, vielleicht sogar im Drehbuch des Videos „Take on me“ des berühmten norwegischen Trios. Ein Aha-Moment also.