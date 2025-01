Hülle aus Keramik Zwei Gebäude, ein Gesicht

Außenfassade Von: Redaktion Color

Das Projekt der Architekten Giancarlo Scognamiglio und Elvira Romano befindet sich in einem Randgebiet der Gemeinde Portici in Neapel. Es erstreckt sich über eine Fläche von etwa 49.000 Quadratmetern und beinhaltet verschiedene Maßnahmen zur ökologischen und funktionalen Sanierung des Gebiets. Für die Fassadenverkleidung wurden Feinsteinzeugfliesen aus der Kollektion Unicolore in den Farbgebungen Blu Forte, Blu und Grigio Perla im Format 30 mal 30 Zentimeter und mit naturbelassener Oberflächenausführung gewählt, die unter Einsatz verschiedener Farben in einem versetzten, vertikalen Muster verlegt wurden.