Über Hannover Milano Fairs Shanghai Ltd.

Hannover Milano Fairs Shanghai Ltd. ist ein Joint Venture, das von der Deutschen Messe AG und der Fiera Milano gegründet wurde. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen eine starke Präsenz auf dem chinesischen Markt aufgebaut und organisiert jährlich rund 30 Fachmessen. Dank seines weitreichenden Netzwerks an Branchenverbänden und seiner Erfahrung in Planung, Organisation und Betrieb von Veranstaltungsorten konnte das Unternehmen Ausstellern zahlreiche Geschäftsmöglichkeiten erschließen. Darüber hinaus unterstützt Hannover Milano Fairs Shanghai Ltd. führende chinesische Unternehmen dabei, an Veranstaltungen von Deutscher Messe und Fiera Milano in Europa und auf der ganzen Welt teilzunehmen.