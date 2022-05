Messezeiten sind beliebte Momente der Begegnung, des Erfahrungsaustausches, der persönlichen Wertschätzung, der Suche nach Trends und technischen Innovationen genauso wie der Ausblick auf die besten Angebote. All dies konnten Besucher*innen bei der diesjährigen Maschinenhausmesse bei Schachermayer in Linz erleben. “Entdecken, informieren und sich inspirieren lassen“, stand dabei genauso am Programm, wie aktuelle Fachinformationen einzuholen oder persönliche Kontakte zu pflegen. Bei den Fachvorträgen von LVD standen die Themen “Industrie 4.0 in der Blechbearbeitung“ und “Faserlaser: Stand der Technik“ auf dem Programm.