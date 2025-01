Rosita Missoni Jelmini, eine Visionärin der italienischen und internationalen Modewelt, wurde 1931 in Golasecca in der Provinz Varese in eine Familie von Textilunternehmern geboren, die auf die Herstellung von bestickten Bademänteln und Schals spezialisiert war. Zusammen mit ihrem Mann Ottavio gründete sie 1953 in einer kleinen Werkstatt in Gallarate (VA) ein Strickwarengeschäft und legte damit den Grundstein für den heute unverwechselbaren „Missoni-Stil“.