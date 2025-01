Am 9. Januar 2025 enthüllte die renommierte Architektin und Künstlerin Suchi Reddy ihre neueste Installation "Chromacosm" auf dem Architecture and Design Film Festival im National Centre for the Performing Arts (NCPA) in Mumbai. Diese bahnbrechende immersive Installation, die in Zusammenarbeit mit Asian Paints entstanden ist, feiert die Einführung der Chromacosm-Farbbibliothek der Marke, die mit über 5.300 einzigartigen Farbtönen nun das weltweit größte System für Architekturfarben darstellt. Asian Paints hat sich bei der Entwicklung der Chromacosm-Bibliothek von den reichen und vielfältigen Traditionen Indiens inspirieren lassen. Inspiriert von Handwerkskünsten wie Ajrakh und Kalamkari verbindet die Kollektion jahrhundertealtes handwerkliches Können mit modernstem Design und wissenschaftlicher Innovation im Bereich Farbe. Die Chromacosm-Installation von Suchi Reddy erweckt diese Farbbibliothek zum Leben. Die Besucher sind eingeladen, durch einen Wald von vertikalen Stäben zu gehen, die von Schwarz zu lebhaften Farbtönen übergehen und symbolisieren, wie Farbe aus den Tiefen des Kosmos auftaucht.