Neuer Direktor im Werkschulheim Felbertal

Berufsausbildung Von: Redaktion Tischler Journal

Der 37-jährige Mathias Burgstaller ist ab Beginn des Schuljahrs 2024/25 neuer Direktor des Werkschulheim Felbertal am Zukunfts-Campus in Ebenau bei Salzburg. Bereits seit fünf Jahren unterrichtet er Betriebswirtschaftslehre an der Privatschule.