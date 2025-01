Durch die Fusion vereinfachen die geschäftsführenden Gesellschafter Petra und Jens Ruderer ihre administrativen Prozesse und bieten sowohl gewerblichen Kunden aus Handel und Handwerk als auch industriellen Verarbeitern das umfassende Leistungs- und Produktangebot aus einer Hand. Durch die gesellschaftliche Verschmelzung genießen Ottozeus-Kunden nicht nur das volle Potenzial einer ganzheitlichen Beratung durch Ruderer Klebetechnik, sondern dürfen auch deren Dienstleistungen rund ums Kleben in Anspruch nehmen, wie beispielsweise Alterungstests, Klebeversuche, Lohnklebung und Schulungen. Da der Erfolg von Ruderer Klebetechnik auf dem eigenen Anspruch basiert, alle Kunden vollumfänglich zufriedenzustellen, wird das perfekt auf die Zielgruppe zugeschnittene Sortiment stetig mit hochwertigen Kleb- und Dichtstoffen erweitert. Durch die Bündelung beider Unternehmen hat der Onlineshop eine noch größere Menge an Markenartikeln auf Lager, die schnell und direkt auch in größeren Mengen ausgeliefert werden können. Ottozeus Kunden profitieren zudem auch von der Ruderer Export-Abteilung, künftig auch Lieferungen an Nicht-EU-Länder möglich sein.