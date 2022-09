Stabile Qualität bei jedem Schnitt

Zu Beginn war man auf Wohnmöbel spezia­lisiert, einige Jahre nach der Übernahme durch Markus Manigatterer kam dann der erste Bankdirektor auf den Unternehmer zu: "Bald waren wir der kompetente Bankeinrichter, der von allen Bundesländern angefragt wurde. So wurden wir Spezialisten mit viel Fachwissen für bankspezifische Möbel und haben bislang viele Banken komplett eingerichtet. In dieser Branche haben wir mit den Jahren sehr viel gelernt." Das Unternehmen hat seine Geschäfte in drei Bereiche unterteilt: Gut zwei Drittel aller Aufträge sind Einrichtungen für Banken, ein Drittel sind Einrichtungen für den privaten Wohnbereich sowie Objekteinrichtungen. Um jederzeit auf "stabilen" Beinen zu stehen, sind die Aufträge von der Größe her gut gemischt. "Von klein bis groß", sagt Markus Manigatterer. Kund*innen aus ganz Österreich finden über Architekt*innen und Empfehlungen ihren Weg in die oberösterreichische Tischlerei.