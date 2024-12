Der elegante Doppelband erzählt mit faszinierenden Fotografien über die textilen Sammlungen von vier Kontinenten. Auf den großformatigen Seiten taucht man ein in die Geschichten eines faszinierenden künstlerischen, aber auch technischen Abenteuers – von den Anfängen in Indien bis zu den jüngsten Kreationen der Gegenwart.

THE BOOK OF PRINTED FABRICS FROM THE 16TH CENTURY UNTIL TODAY