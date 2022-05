Architektur macht Schule

Interessierte können dabei mehrere Touren zu tiroler Bildungsbauten unernehmen, die allesamt aufzeigen, wie Architektur das Lernen und Lehren bestmöglich und kreativ unterstützen kann. So führt eine Bustour mit Elias Walch zu Spiel- und Lebensräumen für die Kleinsten, unter anderem zu den Kindergärten Kranebitten und Kematen und zum Haus des Kindes in Inzing.

Johannes Wiesflecker begleitet eine Bustour ins Tiroler Unterland, bei der jeweils mehrere Bildungsbauten in St. Johann (Doppelhauptschule, Krankenpflegeschule, HBLA für Tourismus) und Kufstein (BRG, Musikschule, Fachhochschule) besichtigt werden können. "faschundfuchs.architekten" sowie das Büro Henke+ Schreieck begleiten eine weitere Bustour die zum Schulzentrum in Hall sowie zum Schulcampus Neustift führt.

Bei Fahrradtouren mit Barbara Poberschnigg neue Lernräume in alter Substanz erkunden (Schule Kettenbrücke, HAK, PHT Tirol, HTL Bau & Design) bzw. mit Eric Sidoroff mehr über die Entwicklung der Schultypologien in den vergangenen hundert Jahren erfahren (u. a. Schule Pembaurstraße, Siegmairschule, Ursulinenschule, BRG in der Au, BG/BRG Sillgasse).

In Stams lädt Werner Burtscher zu einem Spaziergang durchdiesen wichtigen Schulstandort (u. a. Schigymnasium, Meinhardinum, Speckbachervilla). Außerdem finden Führungen bei der Volksschule Fügenberg von Christian Öller und beim Bildungszentrum Gerlos von Unisono Architekten statt

Wie gewohnt laden zahlreiche Architekt*innen im Rahmen von "Zu Besuch bei …“ in ihre Büros und Ateliers ein, gewähren einen Einblick in die Arbeitsprozesse der Architekturproduktion, bieten Führungen an und feiern Feste.