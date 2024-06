Kunst und Natur

Kreative Wandgestaltung ist schließlich auch ein spannendes Themenfeld in Bezug auf die Frage „Bringt man Natur in eine Kunstform und lässt man Künstliches natürlich aussehen?“ Am besten gelingt dies wohl mit Materialien, die altbewährt und vertraut sind. Großformatige Keramik zum Beispiel wie die Kollektion „Marmora“ von Casalgrande Padano, die die typische Äderung eines Natursteins imitiert und die Wände nahtlos in den Boden übergehen lässt. Oder umgekehrt.