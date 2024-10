Vom Tiny House zum modularen Holzhaus

Die Entwicklung hin zu der Realisierung von größeren Projekten entstand laut Wohnwagon-Gründerin Theresa Mai aus der Nachfrage ihrer Kund*innen: "Viele identifizieren sich mit unseren Werten und mit der Art und Weise wie wir bauen, haben aber Wohnbedürfnisse, die sich auf ganz kleinem Raum nicht abbilden lassen. Auch bei größeren Projekten können wir unsere Erfahrung zur effizienten Nutzung von Fläche einbringen und sparen dadurch wertvolle Ressourcen". Das Team von Wohnwagon, das mittlerweile rund 50 Personen zählt, achtet dabei besonders auf das Kennenlernen der jeweiligen Wohnbedürfnisse in der Planungsphase: "Wir hören genau zu und finden gemeinsam heraus, wie Räume genutzt werden. Wir appellieren an den Mut zum Weglassen, von allem, was man nicht braucht und schlagen neue Wege vor", meint Mai. Eine Umfrage der Immobilienplattform ImmoScout24 zeigt, dass die Österreicher*innen in einem Haus im Schnitt auf 158 Quadratmetern wohnen. Durch eine effiziente Planung des Grundrisses kann man laut Mai 20 bis 30 Prozent der Fläche einsparen, ohne dabei an Wohnqualität zu verlieren: "Das braucht am Anfang mehr Zeit in der Planung, der Mehraufwand rentiert sich aber. Denn auch die Baukosten und die späteren Betriebskosten lassen sich dadurch deutlich senken."