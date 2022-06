Mit Liebe zum Detail

Dank des besonderen Know-hows in Sachen Planungs- und Fertigungstechnik ist es dem Familienbetrieb möglich, die vielfältigen Bauaufgaben in Eigenplanung zu realisieren. Ein solches Projekt war der Umbau des Restaurants „Kammer 5“ im Gewölbekeller eines alten Gutshofes im Innviertel: „Bei dem Projekt waren acht Geschäftsführer und der Inhaber des Gutshauses sowie der Gutsverwalter vertreten. Bei so vielen Parteien ist es wichtig, die Ideen anschaulich zu präsentieren“, erläutert Eva Karrer. So habe sich das Team entschlossen, den Erstentwurf vor Ort im Gutshaus unter Verwendung von detaillierten Planunterlagen und anschaulichen Visualisierungen zu präsentieren – mit Erfolg, wie Karl Karrer berichtet. So habe die Tischlerei nach jener Präsentation den finalen Zuschlag für das Projekt erhalten: „Wenn man überzeugen will, muss man sich von der Masse abheben und dem Kunden etwas präsentieren, das er so nicht erwartet“, erklärt der Tischlermeister.