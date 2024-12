Die harmonische Integration in die umgebende Natur und der innovative Ansatz des Resorts, Gesundheit und Wohlbefinden seiner Gäste und Mitarbeitenden zu fördern, zeigt sich auch in der sorgfältigen Auswahl der Ausstattung. Hochwertige Naturmaterialien wurden in den Zimmern und Suiten verarbeitet. Die Badezimmer sind exquisit gestaltet und bieten einen Raum der Entspannung, in dem jedes Detail darauf abzielen soll, ein heimeliges und behagliches Ambiente zu bieten. hansgrohe lieferte dazu die passenden Lösungen.

Nachhaltigkeit bis ins Detail

Die ellipsenförmige Architektur des Resorts er­möglicht 83 individuelle Zimmer und Suiten mit beeindruckenden Ausblicken. Gäste der Luisenhöhe genießen in ihrem Zimmer den sanften Regen der hansgrohe Raindance Brausen.