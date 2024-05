Ab sofort können Projekte, die seit 2020 von einem Unternehmen mit Sitz in Tirol durchgeführt und/oder gestaltet wurden, für die Teilnahme an der Auszeichnung für Gestaltung und Tischlerhandwerk Tirol 2025 eingereicht werden. ProHolz Tirol schreibt diese Auszeichnung seit 2013 gemeinsam mit der Landesinnung der Tischler und Holzgestalter Tirol alle vier Jahre aus. Die diesjährige Einreichfrist endet am 14. Juli 2024. Eine hochkarätige Fachjury bewertet im Anschluss die Projekte, zusätzlich wird ein Publikumspreis via Online-Voting vergeben. Alle Informationen zu den Kriterien, Kategorien, Teilnahmeberechtigten sowie das Einreichformular gibt es hier.

(gh)