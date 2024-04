Die kompakte Küchenserie, die auf kleinem Raum effizienten Stauraum schafft, besteht aus massiven Bambuskorpussen. Sie ist in sechzig verschiedenen Farben erhältlich und setzt sich aus kombinierbaren Küchenzeilen, Insel- oder Hochschrankmodulen zusammen. Die Module werden komplett montiert geliefert. Durch das "Plug and Play"-System müssen sie nur noch an Wasser, Abwasser und Strom angeschlossen werden. Bei einem Umzug wird die Küche wie jedes andere Möbel einfach mitgesiedelt. "Damit hat man alle Bestandteile in der Hand, um seine eigene, individuelle Küche zu konfigurieren – für Tiny Houses oder jeden anderen Grundriss", sagt Manuela Freigang. Noch mehr Flexibilität bieten die zwei Sockelvarianten – entweder mit oder ohne Füße.