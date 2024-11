Offen für die Welt

Die Hauptverantwortung für die Tischlerarbeiten lag bei der Tischlerei Geser mit Sitz in Andelsbuch. '"Die Arbeiten im Hirschen sind für uns in vielerlei Hinsicht ein Vorzeigeprojekt", erzählt Michael Geser, der gemeinsam mit seinem Vater den 1965 gegründeten, heute 15 Mitarbeitende zählenden Familienbetrieb leitet. "Das Klima auf der Baustelle war hervorragend, die Zusammenarbeit zwischen dem Bauherren, den Architektinnen und den involvierten Handwerksbetrieben hat reibungslos funktioniert. Wir konnten Dinge auf Augenhöhe ausdiskutieren und haben uns gegenseitig unterstützt. Für mich zeigt dieses Beispiel, dass es sich in vielerlei Hinsicht auszahlt, in das heimische Handwerk zu investieren – auch wenn es preislich nicht immer die günstigste Variante ist", so der Tischlermeister.