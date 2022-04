Die Farbdosen von Little Greene bestehen zu mehr als 50 Prozent aus recyceltem Metall und können wiederverwertet werden. Alle Papiere werden auf recyceltem oder nachhaltig hergestelltem Papier gedruckt. Außerdem wird stetig daran gearbeitet, den Anteil an recyceltem und wiederverwertbarem Material zu erhöhen. Sogar die Farbe selbst kann bei Little Greene in Großbritannien recycelt werden. Mit "Re:mix" hat Little Greene eine Kollektion aus übrig gebliebenen, unerwünschten und zurückgegebenen Farben geschaffen, die mit einer schönen, matten Oberfläche für Innenwände geeignet ist. Durch das Upcycling dieser Altfarben werden jährlich bis zu 60.000 Liter hochwertiger mineralischer und organischer Rohstoffe vor dem Abfall bewahrt. Begrenzte Chargen sind in ausgewählten Little Greene-Farben derzeit in Großbritannien erhältlich. "Das Zuhause ist für uns alle ein wichtiger Lebensraum und wir freuen uns, dass wir umweltfreundliche Produkte herstellen können, die sich auch im Laufe der Zeit bewähren. Wir bestehen darauf, nur die besten Pigmente zu verwenden, die eine hervorragende Farbtiefe, eine hohe Deckkraft und die lange Lebensdauer bieten, die man von modernen Farben erwartet. Wir sehen es als unsere Pflicht an, die natürliche Umgebung, die so viele unserer Farben inspiriert, so weit wie möglich zu schützen", sagt Little Greene Creative Director Ruth Mottershead. (dd)