Partner aus allen beteiligten Branchen

Angesprochen Lizenzen zu erwerben sind alle im Alu- und Metallbau aktiven Unternehmen und Organisationen. Sowohl Metallbaubetriebe als auch deren Lieferanten und Kunden. „Die neuen Lizenzleistungen sind für alle da. Für alle, die in der österreichischen Metallbaubranche tätig sind. In der Restartphase ist genug Raum für neue Partnerunternehmen und kreative Ideen. Und die wichtigsten Branchenplayer sind erfreulicherweise auch wieder an Bord“, so Greger.

Alle Informationen zu den AFI-Lizenzen und den Leistungen findet man unter afi.at.