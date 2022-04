Wirtschaftliche Nachteile für "Footprint"-Verweigerung

Aufgrund von Gesetzen und Vorschriften wie dem kommenden europäischen Lieferkettengesetz werden Unternehmen in Zukunft ihren Nachhaltigkeits‐Nachweis nach ESG‐Kriterien erbringen müssen. "Die Welt von morgen braucht uns jetzt! Aus diesem Appell heraus haben wir die ESG Transparency Initiative ins Leben gerufen", so die Gründer*innen. Unternehmen, die ihren Nachhaltigkeits‐Footprint nicht nachweisen, werden in Zukunft wirtschaftliche Nachteile spüren – sei es in ihrer Finanzierung, als Partner*in in den Lieferketten ihrer Kund*innen, wie auch als attraktive Arbeitgeber*innen. Die neu gegründete "ESG‐Transparency‐Initiative" startet daher gemeinsam mit führenden Interessensvertretungen den großen Appell, jetzt aktiv zu werden und ein Bekenntnis zu ehrlich gelebter Nachhaltigkeit und Transparenz abzugeben.