Der Fachverband Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat einen neuen Obmann: Gerald Gollenz folgt Georg Edlauer nach, der sich wieder ganz seinem Unternehmen widmen will. Der Immobilienunternehmer Gollenz ist seit 2000 in der Wirtschaftskammer tätig, seit 17 Jahren als Fachgruppenobmann in der Steiermark und seit 12 Jahren als Obmann-Stellvertreter in der WKÖ. In seiner neuen Funktion vertritt er die Interessen der rund 12.000 Mitgliedsbetriebe mit ca. 25.000 Mitarbeiter*innen.

"Ich bedanke mich für das Vertrauen, dass in einer nicht nur für unsere Branche sehr herausfordernden Zeit in mich gesetzt wurde und bei meinem Vorgänger Georg Edlauer für seinen jahrelangen Einsatz für die Branche“, unterstreicht Gollenz anlässlich seiner Bestellung. Als seine Stellvertreter fungieren der Wiener Fachgruppenobmann Michael Pisecky und Johannes Wild, Obmann der Fachgruppe Niederösterreich.