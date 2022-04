Zahlen der Cyberangriffe sind deutlich gestiegen

In Wien stieg die Zahl der Fälle von Cyberangriffen von 2020 auf 2021 um 22,4 Prozent auf 17.068. Österreichweit gab es 46.179 Anzeigen. "Im Falle eines Cyberangriffes sollte man diesen unbedingt anzeigen", sagt Heimhilcher. Generell ist die Bedrohung in den letzten beiden Jahren gestiegen. Einerseits durch das Verlagern der Arbeit ins Homeoffice aufgrund der Pandemie und andererseits durch die Ukraine-Krise. Dieser Konflikt wird auch über das Internet geführt und Cyberangriffe können nicht ausgeschlossen werden. "Unsere Klein- und Mittelbetriebe sind besonders gefährdet, da sie in den seltensten Fällen einen IT-Experten im Haus haben", so Heimhilcher. (dd)