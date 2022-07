Kann ein Handwerksbetrieb seine Treibhausgas Emissionen auf Null reduzieren? Die niederösterreichische Malerei Wagner & Co hat genau das in Angriff genommen. Explodierende Energiepreise und die wachsende Erderwärmung haben Geschäftsführer Thomas Wagner dazu bewogen, wie es dazu in einer Aussendung heißt, „und zwar jetzt und nicht irgendwann, denn für eine gemeinsame lebenswerte Zukunft sind wir alle gefragt, nun in Aktion zu treten“, so Wagner.