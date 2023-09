Heizungsmarkt im Wandel

Herausforderung Bereitstellung alternativer Energieformen

„Es wird für Energiewirtschaft eine große Herausforderung sein, ausreichend grünes Gas und grünen Strom im Winter zur Verfügung zu stellen, damit diese Geräte auch klimaverträglich betrieben werden können“, unterstreicht Berger. Ein kleines Plus hätten darüber hinaus auch Ölbrennwertkessel verzeichnet, auch wenn „mit 520 Stück die Tauschfreude auf effiziente Geräte, die ohne fossilen Brennstoff betrieben werden können, überschaubar“ sei.

Holzkessel konnten indes das Allzeithoch des Jahres 2021 nicht halten, seien aber mit einem Minus von 37 Prozent mit 9.000 Stück über dem hohen 2021er-Niveau. „Die stark schwankenden Pelletspreise haben zu Rückgängen von über 50 Prozent bei Pelletsheizungen geführt“, verweist Berger. Ein großes Comeback feierten allerdings Stückholzkessel mit Gebläsebrennern. „Mit einem Plus von 80 Prozent sind diese emissionsarmen Geräte die Alternative zu überalterten Allesbrennern.“ Den heimischen Herstellern würden aktuell aber eher die Diskussion beim deutschen Nachbarn Probleme bereiten, wo Kunden aufgrund der unklaren politischen Vorgaben so stark verunsichert seien, dass sie vorerst mal abwarten. Hintergrund: Im Herbst will der deutsche Bundestag nach heftiger Debatte das Gebäudeenergiegesetz (GEG) beschließen, in Österreich wird seit geraumer Zeit das Erneuerbaren Wärme Gesetz (EWG) diskutiert. Beide Gesetze sollten bewirken, dass im Winter vermehrt mit erneuerbarer Energie geheizt und Warmwasser produziert wird. In Deutschland zu 65 Prozent, in Österreich sogar zu 100 Prozent.

„Das deutsche Gesetz ist einfach in vielen Punkten praxisorientierter und pragmatischer als das österreichische Pendant“, unterstreicht Manfred Denk, Bundesinnungsmeister der Installateur*innen und Unterstützer der Allianz für Grünes Gas. Die gute Nachricht: Österreichs Erneuerbare-Wärme-Gesetz sei noch nicht beschlossen, „der Entwurf kann also noch verbessert werden“.