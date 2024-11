Clemens Sigg aus Langen in Vorarlberg legte seine Prüfung an der Meisterschule Wifi Vorarlberg ab. Sein Rüster-Massivholzschreibtisch "Klare Linien" ist minimalistisch elegant und zeigt die Anwendung traditionellen Handwerks, zeitgemäßer Fertigungstechnik und moderner Gestaltungsmethoden. Der Korpus ist trichterförmig konstruiert und verfügt über eine halbverdeckte Zinkung. Die Arbeitsplatte ist mit zwei Klappen ausgestattet, an denen Massivholzscharniere verbaut sind. Der Korpus weist eine Neigung von 15 Grad zur Seite sowie 10 Grad nach vorne und hinten auf. Zudem weicht Siggs Meisterwerk von der üblichen Höhe ab. Statt der gängigen 74 Zentimeter weist der Schreibtisch eine individuell angepasste Höhe von 77 Zentimetern auf. „Dieser Schreibtisch vereint die Funktionalität, das Handwerk und die Eleganz auf einzigartige Weise“, so die Jury des „LignoramAward 2024“, die das Meistermöbel des jungen Vorarlbergers als eines von 16 Stücken für den begehrten Preis nominierte. Die besten Meisterstücke aus allen Bundesländern werden jährlich im Holz- und Werkzeugmuseum in Riedau (OÖ) im Rahmen der Tischlermeister*innen-Galerie ausgestellt. Die Schau ist noch bis zum 10. November 2024 zu sehen. (gh)