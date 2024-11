Vor der Linse

Der Innenraum ist aufgedoppelt und in Birke furniert – mit Ausnahme der Rückwand, welche mit dem „Skelettblattla“-Muster von Organoid beschichtet ist. Darin befindet sich eine handgezinkte Schublade aus Kirschholz, mit einem Holzvollauszug geführt. Das Ladendoppel ist wiederum in Birke furniert und schlägt auf Gehrung ein. Als Griff dient eine kleine Lamelle, die an die Außenhülle erinnert. Links und rechts des Podestes ist Platz für zwei große Objektive, sie liegen auf einer verschiebbaren Stütze aus Kirschholz auf. Durch die nach oben zurückgesetzten Fächer können alle Objekte leicht entnommen oder abgelegt werden. Der untere Bereich, getrennt durch zwei in einer Nut geführte, horizontal zu öffnende Rollläden, dient z. B. der Aufbewahrung von Ordnern.