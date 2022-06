Haben sich der HR-Bereich und die Suche nach geeigneten Kandidat*innen dadurch verändert?

Pachinger-Döberl: Man kann aktuell absolut von einem Bewerber*innenmarkt sprechen, in dem nun Bewerber*innen die Bestimmenden sind. Arbeitgeber*innen müssen sich mehr Gedanken machen und kreativer werden. Auch unser Arbeitsaufwand ist immens gestiegen, um an die richtigen Mitarbeiter*innen zu kommen. Es reicht bei weitem nicht mehr aus, auf den Rücklauf von Inseraten oder Online-Stellenangeboten zu warten. In den vergangenen Jahren – und ganz besonders in den letzten Monaten – hat sich die Direktansprache massiv erhöht. In höheren Managementpositionen gibt es durchaus noch aktive Bewerbungen, aber insgesamt betrachtet besetzen wir Stellen mittlerweile fast ausschließlich mittels Direktansprache. Wir investieren viel Zeit und Ressourcen in Recherchen und Social-Media-Kanäle, um geeignete Kandidat*innen zu finden.