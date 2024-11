Die Zukunftsagentur Bau (ZAB) mit Sitz in Salzburg und Oberösterreich unterstützt mit zahlreichen Projekten Bauunternehmen in ganz Österreich. Ein wesentliches Zukunftsthema ist das erneuerbare und nachhaltige Heizen und Kühlen von Gebäuden. Die ZAB hat dazu ein Forschungsprojekt initiiert, um die unterschiedlichen Normen zur Heizlastberechnung von Niedrigstenergiegebäuden zu untersuchen und die Ergebnisse aus dynamischen Gebäudesimulationen und Feldmessungen realer Objekte zu vergleichen. In bereits abgeschlossenen Forschungsprojekten der FH Salzburg wurde festgestellt, dass der Energieverbrauch und die erforderlichen Leistungen von verschiedenen Gebäuden oft überschätzt werden. „Dieser Unterschied ist bereits bei typischen Bestandsgebäuden gegeben und steigt bei optimierter Gebäudehülle von Neubauten und Sanierungen weiter an. Deshalb soll in diesem Projekt die Abweichung zwischen der berechneten Heizlast laut Norm und der Heizlast aus dynamischen Gebäudesimulationen untersucht werden“, sagt Markus Leeb, vom Department Green Engineering and Circular Design der FH Salzburg.