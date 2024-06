Licht bringt Emotionen ins Möbel

Licht ohne Kabel

Den einfachen Einbau von Licht in Möbeln und Wänden ermöglicht das OneCable 24V Lighting System. Mit diesem System bringen Tischler ohne Unterstützung eines Elektrikers ganz ohne aufwändige Eingriffe in Decken oder Wände problemlos Licht an jede gewünschte Stelle im Möbel oder im Raum unter. Basis sind minimalistische Aluminium U-Profile in schwarz oder weiß, die mit 90-Grad-Elementen verbunden werden. Sie lassen sich direkt in einer Nut im Möbel oder auf Wänden und Decken installieren.

In den Aluminiumprofilen läuft ein exakt eingepasstes Flachbandkabel, das wie eine Stromschiene genutzt werden kann und die Platzierung eines Leuchtkörpers an jeder gewünschten Stelle ermöglicht. Das Netzteil kann versteckt im Möbel oder nahe einer Steckdose platziert werden. Der Anschluss erfolgt über eine Steckdose oder direkt über einen Deckenauslass. Die Leuchten lassen sich über Connect Mesh einzeln oder in Gruppen ansteuern, Farbtemperatur und Dimmlevel können individuell eingestellt werden. Szenen, Gruppen und Zeitsteuerung sorgen über den definierten Zeitraum hinweg für die gewünschte Lichtatmosphäre.