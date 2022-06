So gehts raus aus Öl und Gas

Erfolgsgeschichte Wärmepumpe

Eine bedeutende Rolle auf dem Spielfeld der Energiewende nehmen Wärmepumpen ein. In Österreich wird mittlerweile beispielsweise bei jedem zweiten neu errichteten Ein- und Zweifamilienhaus eine Wärmepumpe installiert. In Mehrparteienhäusern stehe die Wärmepumpe hingegen erst am Anfang der Erfolgsgeschichte, zumindest wenn es nach dem Center for Energy des Aus­trian Institute of Technology (AIT) geht. Zwar gebe es bereits seit Jahren Forschungsprojekte für die bessere Integration von Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern, seit 2017 würden etwa im "IEA HPT Annex 50"-Projekt der International Energy Agency (IEA) Konzepte und innovative Technologieoptionen für Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern untersucht. Im österreichischen Beitrag wurde dabei das aktuelle technische Potenzial für den Einsatz von Wärmepumpen in Mehrfami­lienhäuser geschätzt. Kriterien zur Abschätzung der Einsetzbarkeit waren das Vorhandensein einer Zentralheizung im Gebäude und ein spezifischer Jahresheizwärmebedarf unter 140 kWh pro Quadratmeter Bruttogebäudefläche pro Jahr.

Dabei zeigte sich: Bis zu 70.000 von insgesamt 260.000 Mehrfamilienhäusern erfüllen beide Kriterien. Somit würden die Grundvoraussetzungen für den vollständigen Ersatz konventioneller Wärmeerzeuger bestehen. Um die Haustechnikplanung zu unterstützen, wurde daher in einem Forschungsprojekt des AIT eine Software entwickelt, die nach Eingabe von wenigen Gebäudedaten eine Systemvorauswahl ermöglicht. Die Grundlage des Tools würde dabei eine Best-Practice-Untersuchung von bisher umgesetzten Wärmepumpenanwendungen in Mehrfamilienhäusern und eine im Projekt ausgearbeitete Systemmatrix bieten.

Flüsterleise Wärmepumpe

Auch Austria Email setzt massiv auf das Thema Heizungswärmepumpen. Vor kurzem erweiterte das Unternehmen sein Angebot um die "Monobloc LWPM/LWPMK", die speziell für den Einsatz im DACH-Raum entwickelt wurden. Durch aufeinander abgestimmte Systemkomponenten sei die Lösung besonders leise im Betrieb und damit ideal für den Einsatz in dicht verbauten Gebieten geeignet. Das Außengerät verfüge über ein wetterfestes Design-Metallgehäuse und sei laut dem Hersteller im Betrieb mit einem Schalldruckpegel von kleiner 30 db(A) innerhalb von drei Metern äußerst leise. Die Anlage sei zudem im Betrieb sehr kostengünstig und wartungsfreundlich. Da das klimafreundliche Low-GWP-Kältemittel R452B verwendet wird, seien die Geräte voll förderungsfähig.

"Austria-Email-Heizungswärmepumpen wie die neue Monobloc sind eine sichere, sparsame und saubere Investition in die Zukunft. Das gilt speziell in der Heizungssanierung, hier gibt es aktuell besonders attraktive Förderungen. Wir bieten Qualität für Lebensräume", unterstreicht Thomas Kutiak, Leiter der Business-Unit Wärmepumpe Österreich. "Mit drei Varianten von Innengeräten ergeben sich vielfältige Kombinationsmöglichkeiten." Bei der LWPMK-Ausführung seien ein emaillierter 190-Liter-Warmwasserspeicher sowie eine elektrische Back-up-Heizung bereits integriert. Auch auf anderen Ebenen hat sich Austria Email der Energiewende verschrieben, mittels einer neuentwickelten Technologie sollen Boiler nun einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten. Das nachhaltige System speichere die Produktionsspitzen erneuerbarer Energie und verhindere dadurch eine zu hohe Netzbelastung. "Unsere Lösung erfasst das Potenzial im Wasserspeicher und nutzt das Überangebot von Strom im Netz. Energie, die sonst verlorengeht, wird effizient zur Wärmegewinnung eingesetzt, während der individuelle Komfort vollständig erhalten bleibt", erklärt Aus­tria-Email-Chef Martin Hagleitner.

Konkret werde dabei ein intelligentes Modul im Inneren des Boilers über Mobilfunk aktiviert. Stehe im Energienetz zu viel Strom zur Verfügung, erhalte der Boiler ein Signal und heize automatisch auf. Somit würde das Gerät nicht nur das Warmwasser im Haushalt aufbereiten, sondern auch das Stromnetz kompensatorisch unterstützen, wie Hagleitner ausführt. Dem Experten zufolge würden 650.000 Warmwasserboiler in heimischen Haushalten jährlich 1,2 Terawattstunden Energie zur Verfügung stellen, die bislang nicht genutzt werde. Das entspreche der Spitzenenergie von 225 Windrädern. "Wir wollten zwei Systeme in Einklang bringen. Dazu haben wir vorhandene Datenquellen herangezogen. Damit haben wir es geschafft, die Warmwasseraufbereitung für unsere Kunden komfortabler zu gestalten. Zudem freut sich auch die Umwelt, denn so sind unsere Boiler für die Versorgung aus erneuerbaren Energien gut gerüstet", beschreibt Frank Stocker, Entwicklungsingenieur bei Austria Email, die hauseigene Entwicklung.

Umweltfreundlich durch Wasser

Auf der Basis von mehr als 140 Jahren Erfahrung in der Heiztechnik investiert wiederum Vaillant in die Weiterentwicklung ressourcenschonender Heizsysteme. Das Unternehmen setzt dabei auf ein Spektrum aus Wärmepumpen-Technologie, innovativer Brennwerttechnik, Photovoltaik beziehungsweise Solarthermie sowie Klima- und Lüftungstechnik in Kombination mit zukunftsorientierten Lösungen zur Regelung und Speicherung von Energie. Die "Fancoils aroVAIR" böten beispielsweise eine ideale Erweiterung von Wärmepumpensystemen für die angenehme Kühlung von Innenräumen. Diese würden an das Warmwasser- und Kaltwassersystem der Wärmepumpe angeschlossen und sollen laut dem Hersteller besonders umweltfreundlich arbeiten, da zum Kühlen und Heizen der Räume Wasser statt eines Kältemittels zirkulierte.

Das "Starterkit Konnektivität", bestehend aus dem "Sensohome VRT 380f/2" und "VR 940f", ist eine Ergänzung für die Gas-Brennwertgeräte der "plus"-Serie. Damit könne ein direkter Heizkreis auch via der kostenfreien "Sensoapp" gesteuert werden – und zwar ortsunabhängig, egal ob von zu Hause oder von unterwegs aus. Über die Touch-Bedienelemente des TFT-Grafikdisplays könnten Konfigurationen wie Tages- und Wochenendprogramme eingestellt werden, die sich den individuellen Bedürfnissen anpassen lassen.

Staubemissionen effektiv verringern

Mit dem "Flexilo Outdoor Außentank" will Ökofen indes die ganzjährige Lagerung der Pellets außerhalb von Gebäuden ermöglichen. Der Gewebetank lagere Pellets platzsparend, kostengünstig und vor Feuchtigkeit geschützt. Eine wasserdichte und PV-beständige Folie schütze dabei die gesamte Konstruktion. Der Außentank benötige laut dem Hersteller kein Fundament für den Aufbau, für eine schönere Optik könne zudem eine Blechfassade bestellt oder eine Do-it-yourself-Holzfassade um den Tank gebaut werden.

Zudem sollen mittels einer neuentwickelten Technik die Staubemissionen um bis zu 95 Prozent verringert werden. Diese Partikel- beziehungsweise Staubemissionen sind aktuell ein in der Branche vieldiskutiertes Thema, zur Luftreinhaltung und für mögliche Innovationsförderungen würden heute immer niedrigere Emis­sionswerte gefordert. Ziel sei es daher für Ökofen gewesen, eine Lösung zu entwickeln, die in Sachen Komfort und Zuverlässigkeit für den Endverbraucher absolut keine Einschränkungen im Vergleich zu bisherigen Pelletsheizungen bringe. Da die häufig verwendeten elektrischen Hochvolt-Partikelfilter aber kostenintensiv und selten wartungsfrei seien, wurde stattdessen mit "ZeroFlame" eine Lösung entwickelt, die direkt in der Verfeuerung funktioniert.

Dabei sorgt eine spezielle Luftstromführung sowie -anreicherung in Kombination mit einer besonderen Brennkammerkonstruktion für den gewünschten Effekt, die Flamme verschwindet fast vollständig und reduziert damit die Feinstaub­partikelemissionen auf ein Minimum. "Wir sind stolz, mit dieser innovativen Technologie einen großen Schritt in Richtung emissionsfreie Energieumwandlung aus Holzpellets zu machen", betont Ökofen-Geschäftsführer Stefan Ortner.

Stückholz und Pellets kombinieren

Auch das Sortiment von Hargassner werde "laufend und in verschiedenen Bereichen bei Produkt und Technik" verbessert, wie Anton Hofer, Produktmanager bei Hargassner, erläutert. Eine "sehr smarte" Entwicklung zeige etwa die Umkehrung des Kombikesselprinzips in der Verbindung "SmartHV+NanoPK". "Bei Kombikessel gab es bereits die klassische Kombination einer manuellen Stückholzheizung, die im Bedarfsfall – zum Beispiel bei Abwesenheit oder Krankheit – mit einem Pelletskessel ergänzt werden konnte. Hargassner hat einen Paradigmenwechsel für Einfamilienhäuser, Ferienhäuser oder auch Stückholz-Liebhaber vollzogen, sodass eine Pelletsheizung im Kerngedanken im Bedarfsfall auf eine Stückholzheizung, in sehr kompakter Form, umgestellt werden kann."

Autor: Thomas Mach