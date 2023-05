Die Spezialtorebestehen aus einem sehr stabilen Kunststoffbehang und einer Antriebs- und Steuertechnik, die hohe Öffnungszyklen sowie Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten erlauben. Schutzhauben gibt es wahlweise aus Kunststoff, verzinktem Stahl und Edelstahl. Wie herkömmliche Rollltore werden die Schnelllauftore auf eine Welle am Sturz aufgewickelt. Sie öffnen und schließen sich automatisch, sind sicher für die Benutzer*innen sowie platzsparend und leise.Ein weiterer Vorteil ist das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis sowie das breitgefächerte Einsatzgebiet. Die Schnelllauftore finden nicht nur inIndustrie und Logistik Verwendung, sondern auch in Pharmazie und Chemie, in der Automobilindustrie, im Einzelhandelsowie in derNahrungsmittelindustrie. Also maßgeschneiderte Lösungen für fast jede Situation.