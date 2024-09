Auf nach Lyon

Von 10. bis 15. September gehen in Lyon, Frankreich, die bereits 47. Berufsweltmeisterschaften über die Bühne. Österreich entsendet in diesem Jahr 47 ausgelernte Fachkräfte, also keine Lehrlinge, in die französische Metropole. Es ist tatsächlich das größte Team aller Zeiten – dem auch zwei Tischler angehören –, das Rot-Weiß-Rot bei Berufsweltmeisterschaften an den Start schickt. Auch den internationalen Vergleich braucht Österreich nicht zu scheuen: Weltweit ist es das achtgrößte Berufs-Kollektiv, europaweit übertrumpft nur Gastgeber Frankreich das heimische Berufsnationalteam. (gh)