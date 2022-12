Austria Email ist "Top of Styria"

Die Auszeichnung „TOP of Styria“ stellt traditionell die Spitzen der steirischen Wirtschaft ins Rampenlicht. Diese wurden im Rahmen einer vor kurzem stattgefundenen Gala-Veranstaltung in Graz mit einem Preis in Form eines in Stahl gefassten Felsbrockens vom Dachstein gewürdigt. Übergeben wurde die Trophäe von Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl und WK Steiermark-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg gemeinsam mit Top of Styria-Chefredakteur Martin Novak an die führenden Unternehmer*innen in den Kategorien "Produktion", "Handel, Dienstleistung, Tourismus" und "Innovation" sowie "unternehmerisches Lebenswerk". Martin Hagleitner, CEO der Austria Email (im Bild zweiter von rechts), wurde mit Platz zwei in der Kategorie "Produktion" unter die Top drei gewählt. Platz eins ging an Huberta Eder-Karner, CFO der Breitenfeld Edelstahl, Georg Feith, CEO der Stoelzle Glass Group erreichte Platz drei.

Die Austria Email ist am europäischen Markt mit ihrem breiten Sortiment an Produkten, hergestellt unter anderem am Produktionsstandort in Knittelfeld, auf Wachstumskurs. Entsprechend dem Trend zur Unabhängigkeit von Öl und Gas rücken bei Neubauten und Sanierungen klimafreundliche Lösungen bei Heizung und Warmwasser verstärkt in den Mittelpunkt des Interesses. Denn Maßnahmen zur Lösung der Herausforderungen durch steigende Energiepreise und die Effekte der Klimakrise beginnen in den eigenen vier Wänden.

Für CEO Martin Hagleitner sei die Wahl auf Platz 2 der TOPs of Styria eine Bestätigung für die Leistungen aller Mitarbeiter*innen und gleichzeitig Motivation sowie Auftrag, auch in Zukunft Spitzenleistungen zu erbringen: "Die Auszeichnung nehme ich stellvertretend für das 465-köpfige Team der Austria Email als besondere Anerkennung für den Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Freude entgegen. Zukunftsweisende grüne Energieträger wie Wärmepumpen und energieeffiziente Warmwasser- und Pufferspeicher sind ein entscheidender Beitrag zur Energiewende. Daran arbeitet die Austria Email Knittelfeld maßgeblich mit und wird die Produktion von innovativen Lösungen mit kräftigen Investitionen in den Standort in den kommenden Jahren noch weiter ausbauen".

Für Kontinuität sei jedenfalls gesorgt: Der Vertrag von Martin Hagleitner, der im französischen Mutterkonzern Groupe Atlantic die Konzernleitung für die DACH-Region sowie ausgewählte CEE Märkte verantwortet, wurde seitens der Führung der Groupe Atlantic heuer frühzeitig um weitere fünf Jahre verlängert.

Jobs in einer dynamischen Branche

Der Markt für Wärmepumpen und energieeffiziente Speicher entwickelt sich insgesamt dynamisch und die Nachfrage steigt. Mit den Steigerungen in der Produktion muss auch die Zahl der Beschäftigten mitwachsen. Insgesamt bietet die Austria Email derzeit rund 50 offene Stellen in den Bereichen Arbeiter und Angestellte. Für den Produktionsstandort Knittelfeld werden aktuell vor allem Fachkräfte für die Produktion, Schweißer*innen sowie Personal im technischen und kaufmännischen Bereich, ebenso wie in der Verwaltung gesucht. Österreichweit bietet das Unternehmen Spezialisten für Servicetechnik sowie Verkaufsberater*innen interessante Einstiegs- und Aufstiegschancen.

www.austria-email.at