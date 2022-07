Nachwuchsförderung auf allen Ebenen

Dass das persönliche Treffen in zunehmenden digitalen Zeiten unverzichtbar bleibt, bestätigte auch der Social-Media-affine Nachwuchs der Branche. Am Messedienstag lud die DACH+HOLZ International erstmalig Influencer ein, sich vor Ort zu treffen und zu vernetzen. In einem Meet & Greet und in Social-Media-Sprechstunden hatten sie die Gelegenheit, ihre Erfahrungen auch mit Blick auf die Nachwuchswerbung mit dem Fachpublikum zu teilen. Das Kennenlernen live und auch ein Gesicht zum Namen der Influencer zu bekommen, sorgte für große Begeisterung: „Ich habe heute super viele neue Leute kennengelernt und neue Eindrücke bekommen. Ich kann es kaum in Worten beschreiben. Für mich ist es die erste Messe und ich bin so dankbar dafür, hier gewesen zu sein“, schrieb Sina Klein aka dachdeckerin_sina auf Instagram (24,3k Follower) nach ihrem Messebesuch.

Für spannende Momente sorgte die Zimmerer-Europameisterschaft, die während den Messetagen in Halle 7 gastierte. 17 junge Zimmerer aus sieben Nationen nahmen am Wettbewerb teil. Das deutsche Team bewies sein Können und erlangte Platz 1 in der Mannschaftswertung. Zweite wurde die französische Zimmerer-Mannschaft, Platz drei erreichte die Schweiz. In der Einzelbewertung wurde Marcel Bolego aus Südtirol als bester europäischer Zimmerer 2022 gekürt.

(bt)