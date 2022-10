Ziel: In Basel "alles Stückerl spielen"

Gar kein einfaches Unterfangen, immerhin erwarten Ramminger in Basel komplexe Aufgabenstellungen: Was genau kommt, bleibt zwar bis zur letzten Sekunde unter Verschluss, thematisch wird es aller Voraussicht nach aber auf die Holzbearbeitung von gotischen Spitzbogenfenstern hinauslaufen. "Es wird definitiv stressig werden, aber ich freue mich sehr auf den Bewerb", erklärt Wolfgang Ramminger, dem die Profession in die Wiege gelegt wurde: "Sowohl meine Mama als auch mein Papa sind Tischler. Für mich ist es der schönste Beruf, den man sich vorstellen kann, weil er natürliche Ressourcen mit Technologie verbindet", sagt der 23-Jährige. In Basel will er auf den Bearbeitungsmaschinen jedenfalls "alle Stückerl spielen". Die Voraussetzungen dafür sind gut: Seit seinem sechsten Lebensjahr spielt der Margarethener Cello. "Die steirische Harmonika und Trompete sind später noch dazugekommen", so der Allrounder. In Basel wird die Musik für ihn allerdings kein Wettbewerbsbegleiter sein: Kopfhörer & Co. sind strikt verboten. Zu hoch ist die Gefahr, dass Experten einflüstern. Für Musik wäre spätestens auf dem Heimweg in die Oststeiermark Zeit – insbesondere wenn dieser mit dem Fahrrad zurückgelegt wird.