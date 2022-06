Nach zwei Monaten Horror-Lockdown kehrt seit 1. Juni 2022 in Shanghai, Chinas größter Metropole, wieder teilweise Normalität ein. Zumindest die Busse und U-Bahnen fahren wieder, auch einige Supermärkte haben wieder geöffnet. Doch die Bewohner müssen sich weiterhin regelmäßig zum PCR-Test anstellen. Nur wer innerhalb von 72 Stunden kein negatives Ergebnis hat darf am öffentlichen Leben teilnehmen.

Die für den 12. – 17. Oktober 2022 geplanten 46. WorlsSkills-Wettbewerbe, die schon von 2021 auf 2022 verschoben wurden, werden daher nicht in Shanghai stattfinden. Bei der Abstimmung zwischen WorlsSkills International (WSI), dem WorlsSkills Shanghai 2022 Executive Bureau und WorldSkills China hat man entschieden die Berufsweltmeisterschaften in Shanghai abzusagen. Die laufenden Pandemiepräventionen und Kontrollbeschränkungen in China machen eine Ausrichtung der Veranstaltung dieses Jahr unmöglich.