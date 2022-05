Nachhaltigkeit und kooperative Vertragsmodelle

Auch wenn beim Baukongress für zahlreiche Besucher*innen das Netzwerken im Vordergrund steht, lockten neue Themenblöcke auch viele Teilnehmer*innen in die Vortragssäle. Best-Practice-Beispiele im Bereich Baurobotik und 3D-Druck gaben ebenso einen Ausblick auf die Zukunft, wie auch die Ergebnisse des FFG-Projekts "BIM-Merkmalservice", bei dem BIM-Standards künftig nicht vereinheitlicht, sondern übersetzt werden sollen. Ein Schwerpunkt lag außerdem auf der neuen Session "Nachhaltigkeit im Bauwesen". Hier wurde in Vorträgen aufgezeigt, was alle Baubeteiligten in den ­letzten Jahren bereits dafür unternommen haben und was sie gedenken zu tun, um 2040 klima­neutral zu werden. Vorgestellt wurde außerdem der neue ÖBV-Nachhaltigkeitsfolder mit den sechs wichtigsten Grundsteinen, begonnen mit der Kreislaufwirtschaft und Recyclingbaustoffen bis hin zu Entscheidungsgrundlagen für Treibhausreduktionspfade und einem dazugehörigen ÖBV-Sachstandsbericht, der den Status der bereits durchgeführten Arbeiten aufzeigt.

Ebenfalls neu ist das Thema der alternativen Vertragsmodelle, zu dem 2021 auch ein ÖBV-Merkblatt veröffentlicht wurde. Am Baukongress wurden u. a. internationale Best-Practice-Beispiele wie der S31 Talübergang Sieggraben (Ö), die ­Eisenbahnschnellfahrstrecke HS2 (GB) oder der Tampere Tunnel (FI) vorgestellt. "Wenn alle am Bau Beteiligten zu einem frühen Projektzeitpunkt initiativ werden können, beispielsweise bei kooperativen Vertragsmodellen wie dem Early Contractor Involvement, bei dem Know-how-Verlust vermieden und die Effizienz gesteigert werden kann, dann spart dies Geld und Ressourcen", meint dazu ­Peter Krammer, Vorstandsvorsitzender der ÖBV.