Beim Projekt Althan Park holte sich der Bauherr 6B47 gleich zu Beginn mit Leonidas Schafferer einen externen Begleiter an Bord, der in Workshops die Bedeutung der kooperativen Projektabwicklung immer wieder in den Fokus rückte. Das Projektteam Althan Park, bestehend aus 6B47, Swietelsky, Delta, Raum Schafferer und HD-Architekten, durfte sich deshalb über den Koop-Award in der Kategorie Hochbau freuen.