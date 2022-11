Sanitärmarkt schwächelt, Heizungsmarkt boomt

Mit mehr als 100 Teilnehmer*innen - was übrigens einem bisherigen Besucherrekord des VIZ-Trendkongresses entspricht - wurde das große Interesse für die mittelfristige Zukunft der SHK-Branche gerade in diesen unsicheren Zeiten besonders offensichtlich. Kein Wunder, gelten doch wirtschaftliche Vorhersagen allein schon aufgrund des unorthodoxen Einkaufverhaltens der letzten beiden Jahre als besondere Herausforderung.

Gewagt hat sie Arno Kloep von der Agentur Querschiesser im Auftrag des VIZ dennoch. Konkret hat er für seine Analyse wieder einen repräsentativen Querschnitt der heimischen Installateur*innen befragt. Und die Zahlen zeigen, zumindest was die Heizung betrifft - nicht unerwartet - steil nach oben. Dass dies zulasten der Sanitärbranche gehen würde, war dann auch die eher naheliegende Erkenntnis. Auch die gute Auslastung der Installationsbetriebe mit ihren übervollen Auftragsbüchern überraschte im Publikum niemanden. Doch die wirklich spannenden Erkenntnisse lagen im Detail - mit teilweise wirklich verblüffenden Vorhersagen. Beispielsweise würden Aufträge immer öfter nicht mehr nur wie bisher mit deutlichen Terminverzögerungen abgearbeitet, sondern müssten bereits gänzlich abgelehnt werden. Eine Triage der besonderen Art, wo Arbeiten mit geringen Deckungsbeiträgen schlechte Karten haben. In der kommenden Printausgabe der GEBÄUDEINSTALLATION, die Mitte Dezember auf Ihrem Schreibtisch liegen sollte, werden wir gemeinsam mit Gastautor Arno Kloep all diese Details ausführlich beleuchten.

Schlechte Karten hätten laut Arno Kloep auch die klassischen Messeanbieter. Seiner Erhebung zufolge hätte sich das traditionelle Messewesen überholt. Bestätigt würde dies durch die hohe Frequenz an Absagen zur Weltleitmesse ISH in Frankfurt. Neue Konzepte, wie sie etwa auch der VIZ mit seiner Roadshow anbietet (hier gehts zu Infos zur VIZ-Roadshow) seien daher gefragt.

Neben der Trendanalyse referierte auch Ali Mahlodji im Rahmen des Trendkongresses, "wie wichtig die Jugend für die Gestaltung unserer Zukunft" sei.

Zum Abschluss dieses informativen Tages gab Thomas Albrecht dann auch noch einen kurzweiligen Einblick in die Sprache und die Macht der Worte.

Wer einen genauen Blick in die Zukunft der SHK-Branche werfen will, sollte die Dezember-Ausgabe des Blauen also nicht versäumen.