Wir sind Klimatechnik-Vizeweltmeister

In Nürnberg holt Kälte- und Klimatechniker Patrick Danninger mit Silber die erste Medaille für Rot-Weiß-Rot auf der Weltbühne der besten Fachkräfte. "Nach monatelangen Vorbereitungen und wochenlangen intensiven Trainings glänzt diese Medaille für mich wie Gold – vor allem, weil ich mit diesem Erfolg gar nicht gerechnet habe! Es ist der Lohn einer harten Arbeit – nicht nur in den vergangenen vier Wettbewerbstagen, an denen ich immer wieder an meine Grenzen gestoßen bin, sondern der letzten Jahre. Ich bin überglücklich und einfach stolz", freut sich Vizeweltmeister Danninger über den Erfolg. Platz zwei teilt sich der Herzogsdorfer ex aequo mit seinen Mitstreitern aus Korea und Portugal. Der Weltmeistertitel wandert nach Taiwan.

Österreichs Bilanz bei Berufsweltmeisterschaften beläuft sich damit auf 81 Gold-, 67 Silber- und 71 Bronzemedaillen. Für Oberösterreich ist es die insgesamt 49. Medaille bei WorldSkills: 17 Mal holten Vertreter aus dem Bundesland Gold, ebenso oft Bronze. Mit Danningers Silbermedaille steht Oberösterreich nun bei 15 Silbermedaillen.

Österreich tritt in der Version "Skills around the world" mit 45 jungen Fachkräften an, die sich in 39 Berufen mit über 1.000 Kolleg*innen aus der ganzen Welt messen.