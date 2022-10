Wenn die Weltelite der Fachkräfte zum Leistungsvergleich antritt, haben auch Österreichs Fachkräfte einiges mitzureden. Bei den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills, die heuer als Special Edition weltweit in 15 Ländern Station machen, haben die jungen rot-weiß-roten Berufsprofis unter 23 (keine Lehrlinge) wieder einmal herausragende Leistungen gezeigt: Nach zwei Drittel der Bewerbe hat Österreichs Nachwuchselite in der Metalltechnik Silber, Bronze und drei Exzellenz-Auszeichnungen gewonnen. Edelmetall für Plätze auf dem Siegertreppchen ging dabei an zwei Vorarlberger Metall-Profis: Der Dornbirner Lukas Schwärzler holte in Ontario (Kanada) bei den Maschinenbautechnikern sensationell Silber, und Lucas Dolinar aus Alberschwende erobert in Bordeaux (Frankreich) Bronze im Bewerb "Maschinenbau CAD". Beide Medaillengewinner sind beim Vorarlberger Möbelbeschlags-Spezialist Julius Blum in Höchst beschäftigt, der damit wieder einmal als Spitzen-Ausbildungsstätte für nachkommende Fachkräfte bestätigt wird.