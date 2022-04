Wie kann die ABAU ihre Mitgliedsunternehmen in der aktuellen Krisensituation unterstützen?

Lackner: Die Vorteile einer ABAU-Mitgliedschaft zeigen sich in der aktuellen Situation sehr deutlich. Wir bieten unseren Betrieben eine Informationsplattform, verhandeln mit Lieferanten und wickeln nicht nur die Bestellungen, sondern bei Bedarf auch die komplette baustellenbezogene Beschaffung des Materials ab. Gerade letztere Dienstleistung wurde in den vergangenen Monaten immer stärker in Anspruch genommen, unsere Mitarbeiter arbeiten am Anschlag. Die Preissteigerungen selbst können auch wir nicht verhindern, aber zumindest gelingt es uns zum Teil, in Verhandlungen die Preiserhöhungen etwas abzuschwächen oder um ein, zwei Monate hinauszuzögern. Von jährlichen Rahmenverträgen, wie sie früher üblich waren, sind wir alle weit entfernt, aber immerhin konnten wir bei vielen Herstellern noch quartalsgültige Preise erzielen. Was in den vergangenen Monaten ebenfalls deutlich gestiegen ist, ist die Nachfrage nach gebündeltem Treibstoff- und Stromeinkauf. Das ist zwar nicht unser Kerngeschäft, aber auch hier unterstützen wir unsere Mitglieder.