Arbeitsplätze am Bau wackeln

"Es ist zu befürchten, dass in den nächsten Wochen und Monaten die prekäre Situation weiter eskaliert", prophezeit Anton Rieder, Vizepräsident der Tiroler Wirtschaftskammer, Innungsmeister des Tiroler Baugewerbes und Geschäftsführer von Rieder Bau. Er selber habe in seinen 30 Jahren in der Baubranche solche Beschaffungsprobleme noch nie erlebt. Fixpreise gebe es praktisch keine mehr und auch Baustopps durch Lieferschwierigkeiten stünden im Raum.

Hinzu kommen die steigenden Kraftstoffpreise, die gerade für überregional tätigen Unternehmen zu einer besonderen Kostenbelastung werden. Auch hier ist die Bauwirtschaft als eine der transportintensivsten Branche besonders von den Preissteigerungen betroffen. "Auch die Dieselpreise belasten die Unternehmen enorm, ein mittelständisches Unternehmen mit rund 90 Millionen Euro Jahresumsatz verbraucht etwa 1,4 Millionen Liter Diesel im Jahr", so der oberösterreichische Landesinnungsmeister Norbert Hartl. "Bauunternehmen sind von unerwarteten Preissteigerungen besonders betroffen, da diese bei langlaufenden Projekten nicht oder nur in Ausnahmefällen an die Auftraggeber weitergegeben werden können." Zusätzlich haben Anfang April viele Baustoffhersteller neuerliche Preisanhebungen von 15 bis 20 Prozent vollzogen. Deutsche Hersteller haben bereits einen Auftragsannahme-Stopp bis in den Herbst 2022 in die Wege geleitet. Teilweise sind Vormaterialien nicht mehr verfügbar und der massiv hohe Energiepreis macht den Herstellungsprozess oft unwirtschaftlich.

"Wenn nicht rasch effektive Gegenmaßnahmen ergriffen werden, droht auf vielen Baustellen die Einstellung der Bautätigkeit - mit allen negativen Konsequenzen", beschreibt Rieder weiter die Situation. "Bereits jetzt mussten einige Bauunternehmungen trotz guter Auftragslage Mitarbeiter beim Frühwarnsystem des AMS anmelden, bei zahlreichen Mitgliedsbetrieben befinden sich entsprechende Meldungen in Vorbereitung."